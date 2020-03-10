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Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії через коронавірус

Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії через коронавірус
13:39 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:На засідання комісії будуть розглянуті питання протидії коронавірусній інфекції на території України.

Сьогодні о 15:30 під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбудеться засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть відпрацьовані алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції на території Україні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві. 

За його словами, під час засідання комісії також "будуть опрацьовані подальші алгоритми наших дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції або запобігання її поширення на територіях, де не зареєстровано жодного випадку".

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Як повідомлялося, спалах викликаного новим коронавірусом захворювання був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найнаселенішому місті Центрального Китаю – 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

3 березня 2020 року було підтверджено перший в Україні випадок інфікування новим коронавірусом – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівців. Медики госпіталізували інфікованого. Пізніше лікарі госпіталізували також дружину чернівчанина. Наразі у неї відсутні будь-які ознаки коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 10 березня у світі було зареєстровано 114 тис. 219 випадків захворювання на COVID-19, померли 4 тис. 024 осіб.

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МОЗ, Виктор Ляшко, Денис Шмигаль, комисия, Коронавірус.
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