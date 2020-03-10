Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії через коронавірус

Новини України:На засідання комісії будуть розглянуті питання протидії коронавірусній інфекції на території України.

Сьогодні о 15:30 під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбудеться засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть відпрацьовані алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції на території Україні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

За його словами, під час засідання комісії також "будуть опрацьовані подальші алгоритми наших дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції або запобігання її поширення на територіях, де не зареєстровано жодного випадку".

Як повідомлялося, спалах викликаного новим коронавірусом захворювання був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найнаселенішому місті Центрального Китаю – 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

3 березня 2020 року було підтверджено перший в Україні випадок інфікування новим коронавірусом – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівців. Медики госпіталізували інфікованого. Пізніше лікарі госпіталізували також дружину чернівчанина. Наразі у неї відсутні будь-які ознаки коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 10 березня у світі було зареєстровано 114 тис. 219 випадків захворювання на COVID-19, померли 4 тис. 024 осіб.