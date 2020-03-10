МОЗ: Україна найближчим часом отримає 50 тест-систем для виявлення коронавірусу

Новини України:Швидкі тести дозволяють використовувати їх безпосередньо біля ліжка хворого.

Україна найближчим часом отримає додатково 50 тест-систем для виявлення коронавірусной інфекції, 15-16 березня надійдуть швидкі тести.

Як передає, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я (МОЗ) України Віктор Ляшко на брифінгу в Києві.

"Швидкі тест-системи, які повинні були прибути 10 числа, очікуються 15 або 16 числа. Це перебої з поставками", - сказав він.

Ляшко нагадав, що швидкі тести дозволяють використовувати їх безпосередньо біля ліжка хворого.

"Наші тест-системи - це ті, які використовуються в межах вірусологічної лабораторії. Там інші умови потрібні для дослідження... Не зважаючи на те, що швидкі тести не поставляють, у нас очікується надходження додатково 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо їх в Україні", - додав заступник міністра охорони здоров’я.