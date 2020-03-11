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Україна виконає решту умов для отримання траншу від МВФ в найближчій час

Україна виконає решту умов для отримання траншу від МВФ в найближчій час
18:08 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Залишається два параметри на виконання яких розраховується два-три тижні.

Україна в найближчі два-три тижні виконає пріоритетні попередні заходи (prior action), які залишилися, для відкриття нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із восьми параметрів, які МВФ просив виконати, у нас залишається два, і ми розраховуємо їх виконати протягом двох, максимум - трьох тижнів. Тобто, у нас прогрес у цьому напрямі", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

"У нас досить позитивний діалог із МВФ, вчора у нас був конференц-кол із керівництвом МВФ. Домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу: ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухалися", - зазначив Шмигаль.  

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Як повідомлялося, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 15 лютого в Мюнхені обговорила з президентом Володимиром Зеленським підготовку нової програми співпраці, після чого з'явилося повідомлення про візит декількох експертів Фонду до Києва. Його метою було названо "проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності". 

Для остаточного рішення ради директорів Фонду Києву необхідно, зокрема, ухвалити закон №2571 про окремі питання функціонування банківської системи, який має усунути виниклі під час очищення банківської системи законодавчі прогалини та знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію ПриватБанку. Наразі робота над ним триває при координації Офісу президента, і остаточний текст законопроекту очікується в найближчі декілька тижнів. 

Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого, що дасть змогу винести українське питання на раду директорів МВФ у лютому. Однак Верховна Рада наразі увійшла в процес розгляду в другому читанні законопроекту про ринок землі, який при дотриманні наявного регламенту може розтягнутися на декілька тижнів або навіть місяців.

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МВФ, Кабмин, Денис Шмигаль, Київ.
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