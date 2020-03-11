Шмигаль: В Україні через коронавірус можуть обмежити поїздки всередині країни

Новини України:Ключове завдання на сьогодні - зберегти життя та здоров'я українців, тому зараз йде мова про введення першого етапу обмежувальних заходів.

Кабінет міністрів України не виключає варіанту запровадження додаткових обмежувальних заходів з метою недопущення поширення коронавірусу у вигляді обмежень пересувань всередині країни в разі, якщо ситуація з поширенням цього захворювання погіршуватиметься.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Щодо обмежень пересування всередині країни - це вже дуже далекий крок в разі розвитку цієї ситуації. Якщо цього потребуватиме ситуація, то в майбутньому цей крок можливий, але це далеке майбутнє і я сподіваюся, що ми до нього не дійдемо завдяки тим заходам, які вживаємо зараз", - сказав Шмигаль.

За його словами, ключове завдання на сьогодні - зберегти життя і здоров'я українців, тому зараз йдеться про запровадження першого етапу обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, уряд затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19, у тому числі заплановано запровадження карантину в навчальних закладах терміном на три тижні - з 12 березня.

Також Кабмін тимчасово скасував авіасполучення з Італією у зв'язку з посиленням заходів безпеки через поширення коронавірусу.

Крім того, до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Також Кабмін запропонував запровадити обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб, але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.