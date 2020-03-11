Шмигаль: Україна фактично припиняє авіасполучення з Італією

Новини України:В разі необхідності Україна припинятиме авіасполучення з країнами в яких присутній коронавірус Covid-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що авіакомпанії наразі розпочали реалізацію рішення про припинення авіасполучення з Італією.

"Сьогодні справді було рішення, і авіакомпанії вже розпочали його реалізацію, - це, фактично, скасування авіасполучення з Італією, поки що", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу.

Глава уряду зазначив, що Україна стежитиме за розвитком ситуації з коронавірусом Covid-19 в інших країнах, і в разі необхідності уряд ухвалюватиме рішення рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення з цими країнами.

Як повідомлялося раніше, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця цього року.