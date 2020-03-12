Як працюватимуть українські банки під час карантину

Новини Бізнесу:Банківська система України в період карантину працюватиме у звичайному режимі.

Банківська система України в період карантину працюватиме у звичайному режимі, а українські банки на сьогодні доволі стійкі, високоліквідні, капіталізовані та продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

Як сказано в коментарі Національного банку України, опублікованому в соцмережі Facebook, регулятор за необхідності готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи, у якій на сьогодні історично високі показники ліквідності. Також Нацбанк готовий заспокоїти валютний ринок, за необхідності і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня.

У НБУ нагадали, що міжнародні резерви України перевищують 26 млрд дол. Також регулятор запевнив, що готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення. Крім того, Нацбанк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.

«Загалом ми радимо всім громадянам дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і якомога рідше відвідувати громадські місця, зокрема й відділення банків. Користуйтеся послугами дистанційного банкінгу і будьте здорові!» - відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19, зокрема заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні з 12 березня.