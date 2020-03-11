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МОН: Тритижневий карантин запроваджується у всіх закладах освіти

МОН: Тритижневий карантин запроваджується у всіх закладах освіти
20:27 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року.

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління.

Докладні рекомендації для керівників закладів та управлінців є у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року, який оприлюднений на сайті МОН. 

Зазначається, що карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління: дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти. 

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"Карантин триватиме три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти", - наголосили у міністерстві.

МОН також рекомендує закладам освіти:

  • Відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо;
  • Не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
  • Інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
  • Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
  • Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
  • Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
  • Виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
  • Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
  • Обмежити проведення запланованих нарапрофілактичні заходид, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів у середу на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження строком на три тижні карантину в навчальних закладах.

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Кабмин, МОН, Міносвіти, Коронавірус, Каранин.
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