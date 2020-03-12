Мінсоцполітики змінить правила визначення прожиткового мінімуму

Новини Бізнесу:Збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку цих виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів.

Міністерство соціальної політики спільно з народними депутатами України найближчим часом розробить нові підходи до формування прожиткового мінімуму. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, інформує пресслужба відомства.

“Ми принципово за необхідність перегляду підходів до формування прожиткового мінімуму”, – сказала Лазебна.

За її словами, прожитковий мінімум – це найбільш значущий показник в соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, допомог, штрафів тощо.

Як зазначається, з метою забезпечення комплексного вирішення проблеми прожиткового мінімуму є доцільним вивчити найкращий світовий досвід та розробити єдиний підхід щодо оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму як основного показника боротьби з бідністю.