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НБУ відправлятиме на “карантин” готівку від банків

НБУ відправлятиме на “карантин” готівку від банків
18:13 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Національний банк рекомендує максимально перейти на безготівкові розрахунки на період карантину.

"Поширення коронавірусної інфекції Covid-19 підштовхує світ шукати шляхи для протидії їй. Національний банк України також прагне допомогти банківській системі, бізнесу та громадянам запобігти розповсюдженню вірусу. Враховуючи рекомендації Всесвітньої організації здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, а також досвід інших країн світу, Національний банк пропонує застосовувати насамперед заходи, які дозволять убезпечити себе під час операцій з готівкою: ретельно мити руки після застосування банкнот та монет, особливо перед вживанням їжі; після контакту з банкнотами та монетами не торкатися обличчя (очей, носа, рота), використовувати безготівкові розрахунки, безконтактні та мобільні платежі, розрахунки за допомогою Apple Pay, Google Pay, смартфонів та розумних годинників, чипованих платіжних карток", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку.

У Нацбанку рекомендують також періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні пристрої, кулькові та чорнильні ручки, за допомогою яких можуть проставлятися підписи на квитанціях, платіжних документах.

Тому саме зараз звичка до безготівкових розрахунків може стати у пригоді. Так, у цей період можна: замовляти й оплачувати продукти та товари онлайн; не відвідувати банківські відділення й обрати дистанційне обслуговування, здійснювати комунальні платежі за допомогою онлайн-сервісів банків чи платіжних операторів та у транспорті користуватися безготівковою оплатою за допомогою платіжної або транспортної картки.

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З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься в окремому сховищі впродовж щонайменше 14 днів. Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

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Все по темі:

НБУ, Карантин, Дезинфекция, Коронавірус, Платіжні картки, Безготівкова оплата.
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