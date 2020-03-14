Найбільшими споживачами української курятини є Саудівська Аравія та Нідерланди

З початку року Україна поставила на зовнішні ринки 66,2 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 81,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби України.
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія і Нідерланди.
Зокрема, у Саудівську Аравію Україна поставила курятини на 10,4 млн дол. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 9,6 млн дол.
В інші країни Україна експортувала курятини на 61,9 млн дол.
Водночас імпорт м'яса птиці України з початку року становив 12,7 тис. тонн, або 5,5 млн дол.
Нагадаємо, за прогнозом Міністерства сільського господарства США, Україна обжене Бразилію, ЄС і Таїланд за темпами експорту курятини.
ЄС та Ірак відновили закупівлю української курятини.