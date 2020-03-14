Український ринок праці інтегровано з економічною політикою

Новини Бізнесу:Глибокі зміни в процесах трудової діяльності, в структурі зайнятості, допоможе враховувати визначені державою плани щодо підвищення благополуччя громадян.

12 березня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 206 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення".

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Ухвалення постанови доповнює зміни, передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції" № 341-IX від 05 грудня 2019 р. У відповідності до нових пріоритетів, відтепер економічна, а не соціальна політика буде визначати вектор розвитку ринку праці в Україні.

Такий крок сприятиме узгодженню діяльності органів, що відповідають за економічний розвиток і регулювання сфери зайнятості в нашій державі.

Ринок праці в Україні постійно трансформується, поєднуючи світові та регіональні тенденції, і виклики, які постають перед національною економікою. Регулювання сфери зайнятості населення вимагає одночасно враховувати визначені державою заходи, пов‘язані зі сприянням економічному зростанню, і удосконалювати механізми соціальної підтримки та підвищення благополуччя українських громадян.

З проведенням цієї інституційної реформи зміни в державній службі зайнятості не завершуються - і надалі будуть впроваджуватися нові форми роботи та сервіси, спрямовані на підвищення якості надання послуг безробітному населенню та роботодавцям.