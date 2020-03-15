Відповідальність за підвищені ціни на маски лежить на виробниках

Новини Бізнесу:У Держпродспоживслужбі вбачають відповідальність підвищення цін на медичні маски - на виробниках.

У Києві не контролюють ціни виробників на продукти харчування, маски та антисептики, вся відповідальність за підвищені ціни на маски лежить на самих виробниках. Про це розповів лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту "Зберігайте спокій!".

Відповідаючи на питання, чи контролюються ціни виробників на продукти харчування, адже люди їх масово закуповують, Рубан відповів: "Це, на жаль, не контролюється і це виключно відповідальність суб’єкта господарювання. Деякі суб’єкти господарювання піднімають колосальні ціни на маски та антисептики. Що стосується продуктів харчування, такого збільшення немає по ціні сьогодні і дефіциту немає".

Як повідомлялося раніше, маски допомагають знизити ризик інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.