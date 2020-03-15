Коронавірус: СОТ скасувала засідання до кінця квітня

Новини Бізнесу:Доступ в будівлю і приміщення організації буде обмежено з 16 березня.

На тлі поширення вірусу COVID-19 Світова організація торгівлі (СОТ) скасувала до кінця квітня всі робочі засідання.

Співробітники штаб-квартири СОТ у Женеві переведені до кінця березня на віддалену роботу, передає kommersant.

Доступ в будівлю і приміщення організації буде обмежено з 16 березня. Раніше проведення робочих зустрічей СОТ було призупинено з 11 по 22 березня.

За останніми даними, в Швейцарії підтверджені понад 1,5 тис. випадків зараження, померло 13 хворих. До кінця квітня в країні заборонено масові заходи, закрито лижні курорти, басейни і музеї. Ресторани, бари не мають права приймати одночасно більше 50 осіб.