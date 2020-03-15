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Коронавірус у Хорватії: посольство евакуювало українців із Хорватії

Коронавірус у Хорватії: посольство евакуювало українців із Хорватії
17:44 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:Упродовж двох днів із Хорватії повернули до України три групи громадян.

Із Хорватії повернулися групи громадян України, чиї зворотні рейси були скасовані в зв’язку із коронавірусом.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - написав Кирилич. 

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Днем раніше, за його словами, була перевезена із Хорватії перша група громадян України. Таким чином, загалом уже евакуйовано три групи українців.

Також дипломат закликав решту громадян України, які перебувають в цій країні, звертатися за допомогою на поштову адресу [email protected] або за телефоном +385 916051010 (для Viber і WhatsApp).

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України запевняє, що зробить усе можливе, аби допомогти повернутися всім українцям після початку дії заборони на в’їзд в Україну з 17 березня.

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Хорватия, Эвакуация, Коронавірус, Василь Кирилич.
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