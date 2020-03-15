Коронавірус у Хорватії: посольство евакуювало українців із Хорватії

Світові новини:Упродовж двох днів із Хорватії повернули до України три групи громадян.

Із Хорватії повернулися групи громадян України, чиї зворотні рейси були скасовані в зв’язку із коронавірусом.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - написав Кирилич.

Днем раніше, за його словами, була перевезена із Хорватії перша група громадян України. Таким чином, загалом уже евакуйовано три групи українців.

Також дипломат закликав решту громадян України, які перебувають в цій країні, звертатися за допомогою на поштову адресу [email protected] або за телефоном +385 916051010 (для Viber і WhatsApp).

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України запевняє, що зробить усе можливе, аби допомогти повернутися всім українцям після початку дії заборони на в’їзд в Україну з 17 березня.