Коронавірус у Нідерландах: кількість інфікованих 1135, восьмеро померли

Світові новини:У Нідерландах запровадили заходи щодо обмеження розповсюдження коронавірусу.

У Нідерландах за останню добу підтверджено 176 нових випадків коронавірусу, вісім людей померли.

Про це повідомляється в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"Вісім пацієнтів померли, виявлено 176 нових хворих. Загалом 1135 хворих і 20 померлих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що померлим було від 59 до 94 років. Більшість з них люди старші за 70 років.

Як повідомлялося, у Нідерландах запровадили заходи щодо обмеження розповсюдження коронавірусу.

До 31 березня у країні закриті музеї, не працює багато кафе та ресторанів, скасовано концерти, виставки, молитви у церквах.

Заборонені зібрання чисельністю понад 100 осіб. Так, у кінотеатрах на один сеанс не продають понад 100 квитків.

Також влада Нідерландів надала пільги щодо сплати податків підприємцям, які постраждали через коронавірусу. Йдеться, зокрема, про такі галузі, як туризм та торгівля, що залежить від поставок з інших країн. Бізнесу перенесуть терміни виплат за 2019 на рік, податки для багатьох можуть бути скасовані.

На спеціальний режим прийому громадян з 14 березня 2020 року переходить Посольство України в Нідерландах.

Упродовж 14-20 березня 2020 року загальний прийом громадян не здійснюватиметься. Консульське обслуговування у екстрених ситуаціях проводитиметься виключно за попереднім записом і лише з невідкладних випадків.

У випадку захворювання на коронавірусну інфекцію громадян України, просять невідкладно інформувати Посольство України в Королівстві Нідерланди.

Також через спалах коронавірусу можуть перенести судове засідання у справі МН17, яке має відбутися 23 березня.