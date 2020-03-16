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Ціна на бензин та дизпаливо починає зменшуватись

Ціна на бензин та дизпаливо починає зменшуватись
15:08 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото:pixabay.com

Новини Бізнесу:З початку березня на деяких загальнонаціональних АЗС знизилась ціна на топливо.

Ціни на бензини та дизпаливо у деяких мережах АЗС 16 березня знизились у межах 15-60 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Конслатингову групу А-95".

Зазначається, що в харківській мережі "Овіс" бензини подешевшали на 60-66 коп/л, до 23,22 грн/л за А-92 і до 23,70 гривень за літр за А-95.

Як вплинуло зниження вартості нафти на на АЗС України?

Ціна на дизпаливо знизилась на 1,44 гривні за літр - до 22,50 грн/л.

"Бензини в мережі SUN OIL подешевшали на 50 коп/л, дизпаливо - на 93 коп/л. Мережа Chipo знизила ціни на бензини на 15 коп/л, дизпаливо - на 30 коп/л.

Ціни на бензини і дизельне паливо 11 березня почали знижуватися в деяких загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС.

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Бензин, АЗС, Авто, Ціни, Дизпаливо.
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