Курс долара в Україні піднявся до 27 гривень

Новини Бізнесу:На українському ринку зростає попит на іноземну валюту, після обіду ціни на долар та євро підскочили.

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва після зростання на ранок понеділка до 26,90 гривні за долар після обіду підскочила до 27,15 гривні за долар.

Вартість євро в обмінниках також зросла – з 29,95 гривні вранці до 30,30 гривні після обіду.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,35 гривні за долар, євро – 29,25 гривні за євро. Національний банк України минулого тижня витратив на підтримку гривні допомогою продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 981,6 мільйона доларів.

Сьогодні, 16 березня, НБУ продав на валютному аукціоні 130,5 мільйона доларів.

За інформацією НБУ, на валютному ринку України спостерігається підвищений попит на валюту, який формують українські компанії та громадяни, в той час як покупка валюти нерезидентами для виходу з облігацій внутрішньої державної позики поки що незначна.