Курс валют на 16 березня 2020 року

Новини Бізнесу:Національний банк України послабив гривню на 23 копійки.

Національний банк України на понеділок, 16 березня, послабив офіційний курс гривні на 23 копійки - до 26,089 гривні за долар проти 25,858 гривні за долар у п'ятницю.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Курс валют на 16 березня:

USD — 26,089 грн за 1 долар;

EUR — 28,9901 грн за 1 євро;

PLN — 6,6509 грн за 1 польський злотий;

RUB — 3,5941 грн за 10 російських рублів;

BYN — 11,2066 грн за 1 білоруський рубль;

TRY — 4,1478 грн за 1 турецьку ліру;

MDL — 1,4898 грн за 1 молдовський лей.

GBP — 32,5095 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF — 27,3355 грн 1 швейцарський франк;

CNY — 3,7318 грн за 1 китайский юань.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 28,9901 грн проти 29,054 грн 13 березня.