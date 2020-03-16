Курс валют на 16 березня 2020 року

Національний банк України на понеділок, 16 березня, послабив офіційний курс гривні на 23 копійки - до 26,089 гривні за долар проти 25,858 гривні за долар у п'ятницю.
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Курс валют на 16 березня:
USD — 26,089 грн за 1 долар;
EUR — 28,9901 грн за 1 євро;
PLN — 6,6509 грн за 1 польський злотий;
RUB — 3,5941 грн за 10 російських рублів;
BYN — 11,2066 грн за 1 білоруський рубль;
TRY — 4,1478 грн за 1 турецьку ліру;
MDL — 1,4898 грн за 1 молдовський лей.
GBP — 32,5095 грн за 1 фунт стерлінгів;
CHF — 27,3355 грн 1 швейцарський франк;
CNY — 3,7318 грн за 1 китайский юань.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 28,9901 грн проти 29,054 грн 13 березня.