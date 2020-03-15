МАУ пояснило, чому зросла вартість на авіаквитки

Новини Бізнесу:Міжнародні авіалінії України дали роз'яснення чому перед карантином ціни на квитки "злетіли".

В МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язано зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості – паніка, повідомили у роз'ясненні пресслужба МАУ

"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".

"Щодо вартості. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі".

"Система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання".

"Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості".

В авіакомпанії також перелічили причини зростання цін.

"Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення. Відповіді на низку риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію із зростанням цін - Хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – лише до 17 березня?Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати?".

"Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу, авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити", - заявили в МАУ.

Раніше в МАУ повідомили, що авіакомпанія планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України з інших країн.