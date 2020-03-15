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МАУ пояснило, чому зросла вартість на авіаквитки

МАУ пояснило, чому зросла вартість на авіаквитки
16:13 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Українська правда Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Міжнародні авіалінії України дали роз'яснення чому перед карантином ціни на квитки "злетіли".

В МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язано зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості – паніка, повідомили у роз'ясненні  пресслужба МАУ

"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".  

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"Щодо вартості. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі". 

"Система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання".

"Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості". 

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В авіакомпанії також перелічили причини зростання цін.

"Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення.  Відповіді на низку риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію із зростанням цін -  Хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – лише до 17 березня?Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати?". 

"Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу, авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити", - заявили в МАУ. 

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Раніше в МАУ повідомили, що авіакомпанія планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України з інших країн.

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Все по темі:

МАУ, Карантин, Квитки, Коронавірус, Covid-19, Авіалінії.
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