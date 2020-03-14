МАУ організує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину

Новини Бізнесу:Протягом двох діб МАУ здійснить рейси для евакуації громадян України із за кордону.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в найближчі дві доби виконати кілька додаткових регулярних рейсів для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.

"Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України", - повідомила прес-служба авіакомпанії в Facebook.

Як наголошується в прес-релізі, згідно із заявою президента України о 00: 00 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення. "Наші пасажири-співвітчизники, які перебувають за кордоном, повинні повернутися додому до цього терміну, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення. Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами "МАУ", які будуть виконуватися до кінця доби 16 березня", - нагадує авіакомпанія.

У "МАУ" наголошують, що авіакомпанія надасть максимальне сприяння співвітчизникам у поверненні додому.

"Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде здійснено компонування салону в повний економ-клас", - зазначається в повідомленні.

Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, будуть виконуватися за розкладом лише на повернення в Україну.

"Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому. Ми, авіакомпанія "МАУ", запевняємо, що надаватимемо всіляку підтримку органам державної влади з повернення додому наших співгромадян", - наголошують в авіакомпанії.