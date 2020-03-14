Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

МАУ організує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину

МАУ організує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину
15:45 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина

Новини Бізнесу:Протягом двох діб МАУ здійснить рейси для евакуації громадян України із за кордону.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує в найближчі дві доби виконати кілька додаткових регулярних рейсів для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.

"Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України", - повідомила прес-служба авіакомпанії в Facebook.

Як наголошується в прес-релізі, згідно із заявою президента України о 00: 00 17 березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення. "Наші пасажири-співвітчизники, які перебувають за кордоном, повинні повернутися додому до цього терміну, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення. Громадяни України, а також іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть повернутися в Україну рейсами "МАУ", які будуть виконуватися до кінця доби 16 березня", - нагадує авіакомпанія.

МАУ скасовує рейси у зв'язку з короновірусом

У "МАУ" наголошують, що авіакомпанія надасть максимальне сприяння співвітчизникам у поверненні додому.

"Ми візьмемо на борт стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде здійснено компонування салону в повний економ-клас", - зазначається в повідомленні.

Чартерні рейси, заплановані на дати після 16 березня, будуть виконуватися за розкладом лише на повернення в Україну.

МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів

"Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-16 березня, потрібно звернутися в українські консульства за кордоном. За заявою президента України, влада організовуватиме спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення співгромадян додому. Ми, авіакомпанія "МАУ", запевняємо, що надаватимемо всіляку підтримку органам державної влади з повернення додому наших співгромадян", - наголошують в авіакомпанії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МАУ, Коронавірус, Covid-19, Авіокомпанія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся