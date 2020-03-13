МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів

Новини Бізнесу:У компанії зазначають, що наразі контактний центр МАУ перевантажений, і просять вибачення у пасажирів, якщо час очікування довший, ніж зазвичай.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасує близько двох тисячі рейсів навесні цього року через поширення коронавірусу Covid-19 у світі. Про це повідомляє авіакомпанія у Facebook.

"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами та водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів", - йдеться у повідомленні.

"Пасажирам рекомендується перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують", - зауважують в авіакомпанії.

МАУ також звертає увагу, що обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в стислі терміни, про будь-які подальші зміни в розкладі інформуватимуть додатково – на сайті та у соціальних мережах.

"Авіакомпанія активно зв’язуватиметься з пасажирами, які під час бронювання залишили свої прямі контакти", - наголошують в МАУ.

Авіакомпанія також зауважує, що тісно співпрацює з національними і міжнародними органами у питаннях недопущення подальшого поширення коронавірусу і виконує всі вимоги ВООЗ, Міністерства охорони здоров’я України та країн призначення.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ запровадила гнучку політику щодо зміни дати вильоту для квитків на всіх маршрутах через поширення коронавірусу Covid-19.

коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.

Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

Крім того, до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

У МАУ також повідомляли, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном.

Відбудуться зміни і на внутрішніх рейсах.