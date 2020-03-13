Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів

МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
01:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:У компанії зазначають, що наразі контактний центр МАУ перевантажений, і просять вибачення у пасажирів, якщо час очікування довший, ніж зазвичай.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасує близько двох тисячі рейсів навесні цього року через поширення коронавірусу Covid-19 у світі. Про це повідомляє авіакомпанія у Facebook.

"Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами та водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів", - йдеться у повідомленні.

"Пасажирам рекомендується перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують", - зауважують в авіакомпанії.

НБУ відправлятиме на “карантин” готівку від банків

МАУ також звертає увагу, що обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в стислі терміни, про будь-які подальші зміни в розкладі інформуватимуть додатково – на сайті та у соціальних мережах.

"Авіакомпанія активно зв’язуватиметься з пасажирами, які під час бронювання залишили свої прямі контакти", - наголошують в МАУ.

Авіакомпанія також зауважує, що тісно співпрацює з національними і міжнародними органами у питаннях недопущення подальшого поширення коронавірусу і виконує всі вимоги ВООЗ, Міністерства охорони здоров’я України та країн призначення.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ запровадила гнучку політику щодо зміни дати вильоту для квитків на всіх маршрутах через поширення коронавірусу Covid-19.

коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.

Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

Шмигаль пояснив заборону експорту медичних масок, халатів і рукавичок

Крім того, до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

У МАУ також повідомляли, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном.

Відбудуться зміни і на внутрішніх рейсах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МАУ, Карантин, Авиа, Коронавірус, Рейси.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся