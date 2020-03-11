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МАУ скасовує рейси у зв'язку з короновірусом

МАУ скасовує рейси у зв'язку з короновірусом
15:36 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН

Новини України:У зв'язку з заходами щодо стримування поширення короновірусу МАУ внесла зміни у розклад рейсів.

Найбільший в Україні авіаперевізник - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) внесла зміни у розклад рейсів за низкою напрямків у зв'язку із заходами щодо стримування подальшого поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомили у прес-службі МАУ, авіаперевізник ухвалив рішення призупинити виконання рейсів Київ - Венеція у період з 12 березня по 12 квітня.

«Пасажири зможуть залишити територію Італії регулярними рейсами МАУ з Риму та Мілану, які будуть виконуватися з метою повернення українців на батьківщину. Мандрівникам, яким потрібно буде переїхати з Венеції до Риму або інше місто для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію», - наголошується в повідомленні.

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Крім того, МАУ відкоригувала розклад польотів з міст України до Тель-Авіва у зв'язку зновими правилами в'їзду в Ізраїль. Зокрема, на період 12 березня - 8 квітня авіакомпанія скасувала рейси Одеса - Тель-Авів (крім 18 і 25 березня) і Дніпро - Тель-Авів, а також рейси Харків - Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня.

Уточнюється, що рейси Київ - Тель-Авів будуть виконуватися двічі на день, а пасажирам рейсів Дніпро - Тель-Авів буде запропоновано альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

Також повідомляється, що виконання прямих рейсів Київ - Ізмір (Туреччина) буде тимчасово зупинено до 22 травня.

Зокрема, пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженням попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом не виконуватимуться.

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Також у прес-службі уточнили, що з 13 березня по 7 квітня МАУ виконуватиме по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном.

Крім того, МАУ відкоригувала свою програму внутрішніх рейсів. Зокрема, до 8 квітня будуть скасовані другі частоти (другі рейси на добу) на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.

В авіакомпанії обіцяють зв'язатися з кожним пасажиром скасованих рейсів, які залишили свої прямі контактні дані при бронюванні квитків.

«З огляду на значно знижений попит багато авіакомпаній світу скоротили частотність польотів або зовсім припинили повітряне сполучення з низкою країн. МАУ - не виняток. Ми гостро відчуваємо зростаюче побоювання пасажирів, пов'язане з подорожами в охоплені вірусом регіони. Тому ми коригуємо свій розклад таким чином, щоб найповніше задовольняти попит на авіаперевезення і при цьому забезпечувати безпеку наших пасажирів і екіпажів», - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

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Також повідомляється, що з метою забезпечення максимально безпечних умов перельотів, авіакомпанія МАУ запровадила процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.

Також авіакомпанія оперативно інформуватиме про будь-які подальші зміни у розкладі.

Як відомо, 10 березня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомила про скасування низки авіарейсів у 16 країн світу через коронавірус, серед яких Італія, Швейцарія, Греція, Німеччина, Ізраїль, Іспанія, Велика Британія, Литва, Азербайджан, Туреччина , Польща, Угорщина, Австрія, Чехія, Фінляндія, Данія.

Раніше низка європейських авіакомпаній заявили про скорочення міжнародної польотної програми до низки країн через поширення китайського коронавірусу по всьому світу.

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За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), втрати світових авіакомпаній в сфері пасажирських перевезень у 2020 році з урахуванням поширення коронавірусу COVID-19 можуть становити від 63 млрд доларів при збереженні поточної ситуації із захворюванням до 113 млрд доларів у разі подальшого поширення вірусу.

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Все по темі:

МАУ, IATA, Перельоти, Коронавірус, Covid-19, Розклад рейсів.
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