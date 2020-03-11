"Бориспіль" закупить нові системи оптичної оцінки стану пасажирів

Новини України:За їх допомогою в аеропорту перевірятимуть усіх пасажирів, які прилітають із країн, де зареєстровані випадки захворювання на коронавірус.

Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, які прилітають із країн, де зареєстровані випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Владислава Криклія. Відповідний проект постанови, підготовлений Міністерством інфраструктури, ухвалив Кабінет Міністрів.

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є повітряними воротами України, через які прибувають тисячі пасажирів із багатьох країн світу, в тому числі з тих, де зафіксовані випадки коронавірусу. Необхідно забезпечити профілактичні заходи щодо запобігання поширенню вірусу. Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров'я пасажирів, які прилітають із країн, де зареєстровані випадки захворювання на коронавірус", - цитує прес-служба міністра.

У прес-службі також нагадали, що за результатами засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, Міністерство інфраструктури звернулось до міжнародних аеропортів України з проханням забезпечити запровадження в аеропортах попереднього контролю стану здоров'я, а саме проведення температурного скринінгу осіб, які прибувають із країн, в яких виявлено випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, низка європейських авіакомпаній заявили про скорочення міжнародної польотної програми до низки країн через поширення китайського коронавірусу по всьому світу.

10 березня авіакомпанія МАУ повідомила про скасування низки авіарейсів до 16 країн світу через коронавірус, серед яких Італія, Швейцарія, Греція, Німеччина, Ізраїль, Іспанія, Велика Британія, Литва, Азербайджан, Туреччина, Польща, Угорщина, Австрія, Чехія, Фінляндія, Данія.