КМДА: обмежувальні заходи є обов'язковими для всіх закладів Києва

Рішення комісії Київської міськдержадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці у зв'язку з коронавірусом є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності, заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.
"За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролювати буде поліція", - сказав він.
За словами Поворозника, рішення комісії продиктовано ситуацією з поширенням коронавірусу в Європі.
Він також зазначив, що робота навчальних закладів матиме дистанційний характер.
"Перше, що ми робимо, - закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливістю зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також гарантувати безпеку продавців", - додав він.
За словами Поворозника, громадський транспорт й органи державної влади працюватимуть у штатному режимі.
"Транспорт дезінфікується двічі на день. За необхідності дезінфікуватимемо частіше", - сказав він.
Він також наголосив, що планується закупівля і постачання до кінця тижня двох тест-систем до аеропортів Києва. Також планується забезпечити столицю до кінця тижня 5 тис. експрес-тестів.
"Учора у нас було 2,5 тис. швидких тестів на коронавірус. Ми робимо все можливе, щоб до кінця тижня доставити до аеропортів дві тест-машини", - сказав він, додавши, що тести будуть доступні лише в медзакладах.