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КМДА: обмежувальні заходи є обов'язковими для всіх закладів Києва

КМДА: обмежувальні заходи є обов'язковими для всіх закладів Києва
15:05 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Рішення щодо обмежувальних заходів у Києві є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форм власності, заявив в КМДА.

Рішення комісії Київської міськдержадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці у зв'язку з коронавірусом є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності, заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.

"За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролювати буде поліція", - сказав він.

За словами Поворозника, рішення комісії продиктовано ситуацією з поширенням коронавірусу в Європі. 

Він також зазначив, що робота навчальних закладів матиме дистанційний характер.

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"Перше, що ми робимо, - закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливістю зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також гарантувати безпеку продавців", - додав він.

За словами Поворозника, громадський транспорт й органи державної влади працюватимуть у штатному режимі.

"Транспорт дезінфікується двічі на день. За необхідності дезінфікуватимемо частіше", - сказав він.

Він також наголосив, що планується закупівля і постачання до кінця тижня двох тест-систем до аеропортів Києва. Також планується забезпечити столицю до кінця тижня 5 тис. експрес-тестів. 

"Учора у нас було 2,5 тис. швидких тестів на коронавірус. Ми робимо все можливе, щоб до кінця тижня доставити до аеропортів дві тест-машини", - сказав він, додавши, що тести будуть доступні лише в медзакладах.

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КМДА, Київ, Коронавірус, Микола Поворозник.
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