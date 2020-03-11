Ляшко допускає скорочення кількості пунктів в'їзду до України через коронавірус

Новини України:Наразі триває температурний скринінг на всіх постах в'їзду до України.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що кількість пунктів в'їзду до України буде скорочено у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі.

На брифінгу в Києві в середу він зазначив, що наразі триває температурний скринінг на всіх постах в'їзду до України.

"З початку скринінгу протестовано майже 1,6 млн людей із пасажиропотоку. Щодо виявлення кількості людей із температурою - це невеликий відсоток. Тому одне із запитань надалі – чи продовжуватимемо ми температурний скринінг всюди, чи ми все-таки, можливо, ухвалюватимемо рішення й ініціюватимемо запускати (людей - ІФ) виключно через міжнародні певні пункти в'їзду до України. Тобто можемо зменшити кількість пунктів в'їзду до України... Це загальносвітова практика, так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах", - пояснив Ляшко.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що в Україні буде достатньо тестів на виявлення Covid-19. Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.