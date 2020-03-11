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МОЗ обіцяє достатньо тестів на коронавірус, у тому числі й швидких

МОЗ обіцяє достатньо тестів на коронавірус, у тому числі й швидких
14:12 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Людям, які перебувають у лікарнях, тестування будуть робити безкоштовно.

Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що в Україні буде достатньо тестів на виявлення Covid-19. Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз будуть з'являтися додаткові, закуплені за кошти місцевих бюджетів, системи для ПЦР-досліджень. Ми з національного рівня також купуємо і також передаємо. Багато буде... Ми це все прораховуємо на майбутнє, і у нас будуть тест-системи, і швидкі тест-системи також будуть для того, щоб біля ліжка хворого лікар ставив діагноз", - сказав Ляшко.

За його словами, місцеві органи влади можуть самостійно закуповувати такі тести у дистриб'юторів, питання лише в тому, яку квоту від виробника отримає той чи інший дистриб'ютор.

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Він додав, що міністерство також провело розмову зі Світовим банком та ПРООН, які здійснюють підтримку систем охорони здоров'я різних країн. Зараз, за словами Ляшка, така підтримка спрямована на ті країни, системи охорони здоров'я яких перевантажені через велику кількість випадків, зокрема він назвав Корею (скоріше за все Південну - ред.), Ірак, Італію.

Головний санлікар додав, що людям, які перебувають у лікарнях, тестування будуть робити безкоштовно. Водночас приватні медзаклади, аптеки так само можуть закуповувати тести на визначення Covid-19 і проводити тестування.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

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Все по темі:

МОЗ, Коронавірус, Covid-19, Тест-системи, Тести, Швидкі.
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