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Карантин: у Києві можуть перенести пробне ЗНО

Карантин: у Києві можуть перенести пробне ЗНО
13:59 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Столична влада обговорює це питання з Міністерством освіти.

Столична влада веде перемовини з Міністерством освіти щодо можливого перенесення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке заплановане на кінець березня.

Як повідомляє "Громадське радіо", про це заявив заступник голови КМДА з питань охорони здоров’я, соціального захисту та транспортної інфраструктури Микола Поворозник.

"Зараз проводиться робота з батьківськими комітетами та з дітьми, ми будемо переходити на дистанційне навчання. Ідеться, зокрема, і про тестове ЗНО, що мало бути наприкінці березня. Ми ведемо зараз перемовини із міністерством, щоб перенести це ЗНО. Це стосується всієї України, тому рішення ухвалюватиметься не тільки по Києву", - повідомив Поворозник.

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Як повідомляв УНІАН, з четверга, 12 березня, у столиці вводять превентивні заходи, щоб убезпечити мешканців від захворювання смертельним коронавірусом. Зокрема, обмежать освітній процес закладах середньої та вищої освіти, і проведення масових заходів.

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Все по темі:

ЗНО, КМДА, Міносвіти, Микола Поворозник.
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