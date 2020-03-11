Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Разумков скасував міжнародні відрядження депутатів через коронавірус

Разумков скасував міжнародні відрядження депутатів через коронавірус
10:17 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 11 березня більш як 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - померли.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про невідкладні заходи із забезпечення сталої роботи парламенту та її органів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

“Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі. А при вході до під’їздів Верховної Ради будуть засоби для дезінфекції рук. Сьогодні вийшло розпорядження Дмитра Разумкова”, - зазначила Кравчук.

Свій допис у соцмережі вона проілюструвала відповідною фотокопією документа, підписаного спікером і датованого 11 березня 2020 року.

Згідно з розпорядженням, відповідні заходи запроваджуються у зв'язку із ситуацією, що склалася у світі, у тому числі в країнах Європейського Союзу, внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та з метою запобігання виникненню та поширенню масових інфекційних захворювань.

Разумков: найближчим часом звільнення директора НАБУ Рада не розглядатиме

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Разумков, Хвороба, Депутати, Коронавірус, Відрядження.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся