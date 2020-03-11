Разумков скасував міжнародні відрядження депутатів через коронавірус

Новини України:Станом на 11 березня більш як 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - померли.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про невідкладні заходи із забезпечення сталої роботи парламенту та її органів у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомила заступник голови депутатської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

“Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації в світі. А при вході до під’їздів Верховної Ради будуть засоби для дезінфекції рук. Сьогодні вийшло розпорядження Дмитра Разумкова”, - зазначила Кравчук.

Свій допис у соцмережі вона проілюструвала відповідною фотокопією документа, підписаного спікером і датованого 11 березня 2020 року.

Згідно з розпорядженням, відповідні заходи запроваджуються у зв'язку із ситуацією, що склалася у світі, у тому числі в країнах Європейського Союзу, внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, та з метою запобігання виникненню та поширенню масових інфекційних захворювань.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.