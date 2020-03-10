Разумков: найближчим часом звільнення директора НАБУ Рада не розглядатиме

Новини України:Спікер повідомив, що вже зібрано понад 200 підписів за відставку Ситника, але законодавство не дозволяє ухвалити таке рішення.

Найближчим часом питання про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро парламент не розглядатиме.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він зазначив, що на сьогодні зібрано понад 200 підписів за відставку Ситника, але в той же час законодавство не дозволяє ухвалити таке рішення.

Разумков нагадав, що в парламенті зареєстровано два законопроекти, які передбачають зміни до порядку звільнення директора НАБУ. За його словами, якщо такі зміни "будуть прийняті і набудуть чинності, то це також може бути підставою для розгляду питання щодо ефективності роботи директора НАБУ".

"Однак станом на сьогодні, в найближчому часі це питання порушуватись не буде", - підсумував голова Верховної Ради.