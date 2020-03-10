Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

У Раді назвали можливу дату прийняття закону про ринок землі

У Раді назвали можливу дату прийняття закону про ринок землі
14:32 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Депутатам залишилося розглянути 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу.

Депутати Верховної Ради можуть закінчити розгляд поправок у другому читанні законопроекту про ринок землі і проголосувати за нього 19-20 березня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак.

За його словами, парламенту залишилося розглянути 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу, на що піде вівторок і середа найближчого пленарного тижня (16-20 березня).

Новий Кабмін: МВФ відмовляється видавати Україні кредит

"Далі за законами жанру повинен бути фізичний махач і розривання на собі сорочок... На це піде точно перша половина четверга. Відповідно, голосування пройде або в другій половині 19-го, або в п'ятницю 20 березня", - написав він.

Мушак зазначив, що, таким чином, залишається 10 днів до земельної реформи, а цей і наступний тиждень будуть присвячені просуванню земельної свободи й опису можливостей і ризиків відкриття ринку землі.

Як повідомлялося раніше, 5 березня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом заявив, що земельна реформа в країні буде однозначно доведена до кінця. 

Новий виконувач обов'язків міністра освіти: хто він

6 лютого Верховна Рада почала розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні. До законопроекту було подано понад 4 тисячі поправок.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Законопроект, ВР, Кабмин, Олексій Мушак, Ринок землі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся