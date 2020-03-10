У Раді назвали можливу дату прийняття закону про ринок землі

Новини України:Депутатам залишилося розглянути 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу.

Депутати Верховної Ради можуть закінчити розгляд поправок у другому читанні законопроекту про ринок землі і проголосувати за нього 19-20 березня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак.

За його словами, парламенту залишилося розглянути 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу, на що піде вівторок і середа найближчого пленарного тижня (16-20 березня).

"Далі за законами жанру повинен бути фізичний махач і розривання на собі сорочок... На це піде точно перша половина четверга. Відповідно, голосування пройде або в другій половині 19-го, або в п'ятницю 20 березня", - написав він.

Мушак зазначив, що, таким чином, залишається 10 днів до земельної реформи, а цей і наступний тиждень будуть присвячені просуванню земельної свободи й опису можливостей і ризиків відкриття ринку землі.

Як повідомлялося раніше, 5 березня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом заявив, що земельна реформа в країні буде однозначно доведена до кінця.

6 лютого Верховна Рада почала розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні. До законопроекту було подано понад 4 тисячі поправок.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.