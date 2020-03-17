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Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
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З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок

З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
02:15 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: pixabay

Новини Бізнесу:Для українських вантажівок створять гуманітарний коридор для повернення з ЄС.

Визначено гуманітарний коридор з супроводом українських перевізників за маршрутом Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Наполегливо просимо українських перевізників не відмовлятись від такої можливості. Перевізників, які готові рухатись у гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Окремо Мінінфраструктури повідомляє, що угорською стороною повідомлено про ухвалене сьогодні рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.

"Наразі розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту.

Інформація буде надана одразу, після її отримання від Посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій та технологій Угорщини", - повідомляють у Міністерстві.

Крім того відомство повідомляє, що 12 транспортних засобів, які знаходилися на словенсько-угорському кордоні успішно його перетнули та прямують до України.

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Нагадуємо, Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відзначила усі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно із розпорядженням Кабміну щодо запобігання поширенню коронавіруса.

У Митній службі розповіли, коли Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні та чи зачепить це вантажні перевезення

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу.

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Автомобиль, Транспорт, Міністерство інфраструктури, Вантажівки.
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