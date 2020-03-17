COVID-19: Нафта піднялась у ціні після тотального обвалу

Новини Бізнесу:Нафта подорожчала після обвалу на тлі пандемії

Ціни на нафту Brent зросла більш ніж на 2% у вівторок після обвалу на тлі пандемії коронавірусу і цінової війни між Саудівською Аравією і Росією, проте на ринку, як і раніше, зберігаються побоювання з приводу рецесії в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Нафта марки Brent зросла в ціні на 2,2% до $30,71 за барель, а WTI - на 4,32% до $29,94.

"Імовірно, ринок підтримали мисливці за активами, що просіли", - сказав Стівен Іннес, головний стратег-аналітик ринку в AxiCorp.

США повідомили, що скористаються низькими цінами на нафту для поповнення стратегічного запасу, інші країни і компанії планують аналогічні заходи, щоб заповнити свої сховища.

"Але ці сховища швидко заповнюються. Якщо резервуар заповниться, що призведе до зниження попиту, ціни на нафту обов'язково впадуть знову, і тоді світовим ринкам доведеться сподіватися, що суперечку між Саудівською Аравією і Росією буде вирішено до того, як ми досягнемо точки неповернення ", - сказав Іннес.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 30,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,66 долара за барель, що на 39 центів вище за рівень закриття торгів ($30,05).