Світове падіння нафтових цін може бути найбільшим в історії

Новини Бізнесу:Нафтові ціни перебувають у "вільному падінні", ціна за барель стрімко знижується.

Падіння нафтових цін посилилося під час торгів у понеділок на тлі побоювань скорочення попиту цього року через спалах коронавірусу COVID-19.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:16 кч становить $30,64 за барель, що на $3,21 (9,48%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $2,1 (6,62%) - до $29,63 за барель.

"Нафтові ціни продовжують перебувати у вільному падінні", - зазначають аналітики Commerzbank, слова яких наводить Bloomberg.

Світовий попит на нафту у 2020 році може продемонструвати найбільше в історії падіння на тлі безпрецедентних заходів, яких вживають у багатьох країнах для боротьби з поширенням коронавірусу, пише агентство. Водночас найбільші виробники нафти планують нарощувати видобуток після розвалу угоди ОПЕК+.

Багато нафтотрейдерів, керівників компаній і аналітиків побоюються, що попит на нафту, який у 2019 році в середньому становив 100 млн барелів на добу (б/д), покаже максимальне падіння цього року, яке за своїми масштабами перевершить зниження попиту на 1 млн б/д під час рецесії у 2009 році і навіть падіння на 2,65 млн барелів, зафіксоване у 1980 році, коли світова економіка зазнала краху після другої нафтової кризи.