Нафта дешевшає - тепер через пандемію

Світові новини:Ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 34,07 долара за барель.

Ціни на нафту знову падають у четвер разом з іншими ринками після заборони Дональдом Трампом поїздок з Європи до США у зв'язку з тим, що ВООЗ назвала спалах коронавірусу пандемією.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $36,17 за барель, що на $1,62 (4,53%) нижче рівня попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися на $1,45 (4,4%) - до $31,53 за барель.

Хвилювання на ринку поглиблюються через загрозу хвилі дешевої нафти з Саудівської Аравії, яка обіцяла підняти видобуток нафти до рекордно високого рівня в ході цінового протистояння з Росією.

Ринок акцій також упав після того, як Трамп повідомив, що США призупинять усі поїздки з Європи до США в рамках заходів щодо стримування епідемії коронавірусу.

Заборона на поїздки, яка виключає Велику Британію, "надзвичайно сильно вдарить по американських авіакомпаніях", повідомила галузева асоціація США.

Об'єднані Арабські Емірати пішли слідом за Саудівською Аравією, оголосивши про плани щодо збільшення видобутку нафти після краху угоди між ОПЕК, Росією та іншими незалежними виробниками, відомої як угода ОПЕК+. Раніше альянс резидентів і нерезидентних нафтового картелю сприяв стабілізації світових цін.

Національна нафтова компанія ОАЕ, ADNOC, заявила, що планує збільшити продаж сирої нафти до більш ніж 4 млн бар/добу (б/д) і прискорити збільшення потужності на чверть, до 5 млн б/д.

«З розвалом ОПЕК+ глобальний нафтовий ринок утратив систему регулювання і тепер лише ринкові механізми можуть диктувати баланс між попитом і пропозицією», - сказав Еспен Ерлінгсен, керівник досліджень із розвідки та видобутку в аналітичній компанії Rystad Energy. Її експерти вважають, що ціни на нафту мають упасти до мінімуму в $20/бар. для досягнення рівноваги.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA) комерційні запаси нафти збільшилися на 7,7 млн бар. При цьому запаси бензину й дизельного палива різко скоротилися.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 34,07 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 36,02 долара за барель, що на 23 центи вище за рівень закриття торгів ($35,79).