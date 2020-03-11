ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу

Світові новини:У світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно назвала коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового маштабу.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на прес-конференцію очільника цієї організації Тедроса Аданома Гебрейесуса, пряма трансляцій якої є також на сторінці ВООЗ у Twitter.

"Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила цієї середи COVID-19 глобальною пандемією, оскільки невідомий ще 3 місяці тому коронавірус швидко поширився серед більш, ніж 121 тисячі людей із Азії до Європи, Близького Сходу та навіть частин США", - йдеться в повідомленні.

Глава ВООЗ підкреслив, що "за останні 2 тижні кількість захворювань поза межами Китаю (там вірус вперше з’явився) виросла аж у 13 разів, а кількість зачеплених країн збільшилася втричі".

"Ми вдарили в тривожний дзвін ясно й голосно", - заявив Тедрос Аданом Гебрейесус.

Варто зауважити, що на тлі того, як коронавірус поширюється в інших регіонах світу, у Китаї та Південній Кореї – країнах із найбільшою кількістю захворювань та смертей – наразі спостерігається тенденція до спаду епідемії.

Нагадаємо, що станом на середу всього у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.