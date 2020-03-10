В США заявли про припинення продаж нафти зі стратегічного резерву

Світові новини:"Враховуючи нинішній стан на ринках нафти, зараз – не кращий час для продажів", зауважили в США.

Офіційний Вашингтон заявив, що припиняє дію раніше оголошеного продажу сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву.

Про це йдеться в заяві речника Міністерства енергетики США Джесса Шиманскі, поширеній 10 березня.

"У контексті останніх коливань на світових нафтових ринках Міністерство енергетики США припиняє нещодавно оголошений продаж сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву (СНР)", - зауважується в офіційній заяві.

При цьому уточнюється, що оголошені операції з продажу мали на меті збільшити прибуток для подальшого обслуговування й модернізації об'єктів СНР.

"Враховуючи нинішній стан на ринках нафти, зараз – не кращий час для продажів. Міністерство постійно відстежує та оцінює світові ринки нафти й повідомить нову інформацію в процесі, як змінюватимуться ринкові умови", - зауважив офіційний представник Міністерства енергетики США.

Як повідомлялося, напередодні ціни на нафту впали на третину після того, як Саудівська Аравія відреагувала на відмову Росії скоротити видобуток, запропонований ОПЕК для стабілізації нафтових ринків. Тим часом, 10 березня нафта частково відновила попередні позиції, подорожчавши на 8% після рекордного майже за 30 років коливання.