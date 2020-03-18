Дмитро Шмигаль дав доручення Мінекономіки розробити сценарії кризи для України

Новини Бізнесу:Через пандемію коронавірусу очікується світова криза, не омине вона й Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив новопризначеному міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити декілька сценаріїв економічних наслідків України в умовах пандемії коронавірусу.

Таке доручення він оголосив на засіданні уряду.

“Ми аналізуємо розвиток як української економіки, так і світової. Я вже давав розпорядження Мінекономіки розробити декілька сценаріїв економічних наслідків України в теперішніх умовах, аби ми могли оперативно реагувати. І зараз даю таке доручення новопризначеному міністру”, — сказав Шмигаль.

Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.