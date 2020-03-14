Екстренне засідання уряду через коронавірус

Новини України:Денис Шмигаль скликає екстренне засідання уряду, яке пройде в закритому режимі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль збирає екстрене засідання уряду, де розглянуть рішення РНБО щодо обмежувальних заходів з протидії поширення коронавірусу в країні, ухвалені вчора. Про це Шмигаль написав на своєму Telegram-каналі. Прем’єр попередив, що засідання пройде у закритому режимі, оскільки "розглядатимуться документи з обмеженим доступом". При цьому він наголосив, що ухвалюватимуть ініціативи виключно президента Володимира Зеленського.

Серед питань, які розглянуть, такі: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Крім того, урядовці розглянуть питання фінансування Мінфіном виготовлення тестів для діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ, а також забезпечення необхідними засобами захисту медиків, правоохоронців й рятувальників.

На порядку денного, з-поміж іншого, – стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим; виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення; забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19; запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.

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