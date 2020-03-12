В Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу

Новини України:Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.

В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляється в Telegram-каналі МОЗ Коронавірус _інфо.

"В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів",- йдеться у повідомленні.

Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу Covid-19 - в Чернівцях, наразі стан хворого задовільний.

Як повідомлялося, станом на 18.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні з 12 березня введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.