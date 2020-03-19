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У світі через коронавірус безробітними можуть залишитись 25 мільйонів людей

У світі через коронавірус безробітними можуть залишитись 25 мільйонів людей
15:47 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Міжнародна організація праці прогнозує збільшеня безробітних через економічну та трудову кризу спричинені коронавірусом.

Економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб.

Про це йдеться у новому прогнозі Міжнародної організації праці.

Оцінки МОП на базі різних сценаріїв впливу коронавірусу на зростання світового ВВП вказують на можливе зростання глобального безробіття від 5,3 до 24,7 млн осіб.

Організація наголошує - якщо буде міжнародна скоординована рекцій країн світу, як це було в умовах глобвльної фінансової кризи 2008-2009 років, вплив на глобальне безробіття може бути значно меншим.

Серед заходів, до яких закликає Організація, - розширення соціального захисту, підтримка робочих місць (короткочасна робота, оплачувані відпустки, інші субсидії), а також - фінансові та податкові пільги, у тому числі для малих та середніх підприємств.

Також МОП акцентує увагу на необхідності кредитування та фінансової підтримки тих секторів економіки, які постраждають найбільше.

"Падіння зайнятості означає також великі втрати доходів для працівників. Дослідження оцінює, що вони становитимуть від 860 млрд до 3,4 трлн доларів США до кінця 2020 року. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, вплине на перспективи бізнесу та економіки", - йдеться у повідомленні.

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Все по темі:

Пандемия, МОП, Безробіття, Коронавірус, Covid-19, Криза, Іфекція.
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