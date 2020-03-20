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Іноземці зможуть вилетіти з України

Іноземці зможуть вилетіти з України
10:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:SkyUp збільшила кількість рейсів, якими іноземці зможуть вилетіти з України.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків для іноземців на рейси до Відня, Стамбула, Лісабона, Мюнхена, Таллінна та Барселони, які будуть здійснені з Києва. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines на своєму сайті.

"Рейси, на які відкрито продаж квитків для іноземних громадян станом на 19.03.2020 (оновлено):

20.03.2020 - Ларнака, Цюрих;

21.03.2020 - Берлін, Париж (Бове), Відень, Стамбул;

22.03.2020 - Тбілісі, Прага, Мадрид, Лісабон, Мюнхен, Таллінн;

23.03.2020 - Неаполь, Париж (Бове), Барселона;

24.03.2020 - Париж (Бове)", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що скористатися цими рейсами можуть лише іноземні громадяни, які не встигли виїхати з України до офіційного припинення авіасполучення, і виключно на маршрутах з вильотом із Києва.

Через коронавірус може розпочатися глобальне безробіття

Квитки доступні на сайті авіакомпанії та в агентській мережі.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те, що здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

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Карантин, Авиа, SkyUp, Іноземці, Коронавірус.
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