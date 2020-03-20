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П'ятниця, 20.03.2020
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У ProZorro вже можна купити тести Covid-19

У ProZorro вже можна купити тести Covid-19
10:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Через ProZorro вже можна закупити експрес-тести на коронавірус.

У ProzorroMarket доступні для закупівель тести на Covid-19. Про це у Facebook повідомляє ДП "Медичні закупівлі".

"У ProzorroMarket вже доступні до замовлення експрес-тести для діагностики коронавірусу Covid-19. Заходьте в категорію "Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання". Тести є в наявності за ціною від 320 грн за 1 шт (по Києву) та 390 грн за 1 шт для Одеси, Львова та Харкова. Мінімальне замовлення від 8000 грн і 9750 грн, відповідно. Ми запрошуємо замовників (суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері медичних сервісів та послуг) здійснювати їх закупівлю через платформу #ProzorroMarket. Фахівці ДП супроводжуватимуть вас в цьому процесі, аби закупівля пройшла швидко і надійно", - йдеться у повідомленні

У ДП "Медичні закупівлі" також зазначили, що ведуть роботу над розширенням асортименту товарів для запобігання та боротьби з Covid-19: масок, захисних костюмів, тест-систем, антисептиків, бахіл тощо.

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Як повідомлялося, в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу, три випадки - летальні.

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ProZorro, Коронавірус, Covid-19, Тест-системи.
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