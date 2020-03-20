Ціни на нафту продовжують рости

Новини Бізнесу:Нафта дорожчає після заяви Трампа "заступитися за ринок".

Ціни на нафту продовжують підвищуватися в п'ятницю після рекордного для WTI зльоту напередодні. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Драйвером зростання стала заява Дональда Трампа про його готовність «заступитися за ринок», а також прагнення деяких трейдерів скупити рекордно дешеву нафту, що підвищило попит на сировину.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,25 за барель, що на $0,78 (2,74%) вище ціни під час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси подорожчали на $3,59 (14,4%), до $28,47 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $25,22 за барель, підскочивши на $4,85 у порівнянні з попередньою сесією.

Вартість WTI в четвер злетіла на рекордні 24% на повідомленні про те, що Міненерго США дало вказівку закупити до 30 млн барелів нафти до Стратегічного нафтового резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR), розраховуючи таким чином підтримати ціни на американському ринку.

Додаткову підтримку цінам надала інформація The Wall Strret Journal про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість втручання в російсько-саудівську нафтову цінову війну, прагнучи стабілізувати нафтовий ринок. Вашингтон хотів би дипломатичним шляхом добитися від Саудівської Аравії зниження виробництва нафти і, крім того, вивчає можливість запровадження нових санкцій щодо Росії, повідомили джерела газети.

Попри натяки з боку США про те, що найбільший у світі виробник нафти вживе заходів щодо корекції ринку, побоювання з приводу надлишку пропозиції продовжують зростати, оскільки обмеження на переміщення людей і товарів у рамках боротьби з пандемією COVID-19, продовжують зменшувати попит на сировину. При цьому Саудівська Аравія і Росія (а також Кувейт, Ірак і ОАЕ) нарощують поставки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 29,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 28,16 долара за барель, що на 31 цент нижче рівня закриття торгів ($28,47).