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Через здешевшання нафти російська економіка суттєво збідніє

Через здешевшання нафти російська економіка суттєво збідніє
14:14 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Міністр фінансів РФ заявив, що обсяги надходжень нафтогазових доходів скоротяться на 3 трильйони рублів

Федеральний бюджет Російської Федерації у 2020 році може недорахуватись майже 3 трлн (близько 37,5 млрд доларів) при поточних цінах на нафту, які впали нижче 30 доларів за барель на тлі пандемії коронавірусу та провалу угоди ОПЕК +.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Reuters.

"Через коронавірус скорочуються цілі сектори економіки - перевезення, туризм, малий бізнес. Далі йде по наростаючій цілий ряд інших секторів, скорочуються покупки дорогих предметів споживання, в тому числі автомобілів.

На жаль, ситуація розвивається поки не кращим чином і відповідно ми відхилилися від макроекономічних прогнозів, які ми формували на поточний рік", - зазначив Силуанов.

"Безумовно, це зачепить і бюджет. Ми робили оцінки - тільки фактор нафти при поточних цінах практично на 3 трильйони рублів знижує нам обсяги надходжень нафтогазових доходів у порівнянні з плановими показниками. Звичайно, ми в цьому році перейдемо на дефіцитний бюджет, нам доведеться залучити кошти нашого резерву", - додав він.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:15 19 березня за Києвом становила $ 26,06 за барель, що на $1,18 (4,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.

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Экономика, РФ, Brent, Антон Силуанов, Росія, NAFTA.
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