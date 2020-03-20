Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Резерви України скоротились до $24 мільярдів

Резерви України скоротились до $24 мільярдів
14:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до $24 мільярдів.

Міжнародні валютні резерви зменшилися більш ніж на $2,5 млрд, до $24 млрд, на фоні проведення Національним банком валютних інтервенції для згладжування курсових коливань. Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій.

"Резерви на сьогодні перевищують 24 млрд доларів. Резерви знаходяться в цінних папера найвищої якості", - сказав Чурій.

За його словами, чисті інтервенції з продажу іноземної валюти з початку року склали близько $1,5 млрд.

Ціни на нафту продовжують рости

"Але хочу наголосити, що минулого року Нацбанк купив близько 8 млрд доларів, і на сьогодні у нас резервів достатньо аби продовжувати згладжувати коливання", - сказав заступник голови Нацбанку.

Також він додав, що НБУ і надалі зберігатиме свою присутність на міжбанку задля проведення валютних інтервенцій для згладжування курсових коливань. Окрім того, Чурій зауважив, що проблему з готівковими доларами буде вирішено найближчим часом.

"На початку тижня ми бачили тенденцію, коли в банках не вистачало готівкової валюти і це було пов'язано з проблемами авіасполучення. Ми забезпечили банки достатньою кількістю банкнот у євро. У нас в активній фазі переговори щодо доставки готівкового долара з Америки і ми сподіваємось, що невдовзі нам вдасться завезти велику партію готівкового долара для того, щоб забезпечити належну роботу кас банків",- запевнив він.

Україна продала облігацій на сумму 1,9 млрд грн

Як повідомлялося, станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $26 622,8 млн (в еквіваленті).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Валюта, Україна, Резерви, Резерви НБУ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 Як йога та медитація впливає на мозок
04 БК "Тернопіль" хоче до Суперліги
05 Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед полюють на нападника Арсеналу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Із міського бюджету Києва виділили 250 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)
До Китаю відправили літак по медичний вантаж (Фото)
В Україні перша людина одужала від коронавірусу
В Україні перша людина одужала від коронавірусу
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся