Резерви України скоротились до $24 мільярдів

Новини Бізнесу:Резерви України на тлі валютного ажіотажу скоротились до $24 мільярдів.

Міжнародні валютні резерви зменшилися більш ніж на $2,5 млрд, до $24 млрд, на фоні проведення Національним банком валютних інтервенції для згладжування курсових коливань. Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій.

"Резерви на сьогодні перевищують 24 млрд доларів. Резерви знаходяться в цінних папера найвищої якості", - сказав Чурій.

За його словами, чисті інтервенції з продажу іноземної валюти з початку року склали близько $1,5 млрд.

"Але хочу наголосити, що минулого року Нацбанк купив близько 8 млрд доларів, і на сьогодні у нас резервів достатньо аби продовжувати згладжувати коливання", - сказав заступник голови Нацбанку.

Також він додав, що НБУ і надалі зберігатиме свою присутність на міжбанку задля проведення валютних інтервенцій для згладжування курсових коливань. Окрім того, Чурій зауважив, що проблему з готівковими доларами буде вирішено найближчим часом.

"На початку тижня ми бачили тенденцію, коли в банках не вистачало готівкової валюти і це було пов'язано з проблемами авіасполучення. Ми забезпечили банки достатньою кількістю банкнот у євро. У нас в активній фазі переговори щодо доставки готівкового долара з Америки і ми сподіваємось, що невдовзі нам вдасться завезти велику партію готівкового долара для того, щоб забезпечити належну роботу кас банків",- запевнив він.

Як повідомлялося, станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $26 622,8 млн (в еквіваленті).