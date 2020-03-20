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Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на виплату депозицтів

Нацбанк заборонив банкам вводити обмеження на виплату депозицтів
15:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:НБУ не буде запроваджувати обмеження на роботу банківської системи.

Національний банк України заборонив банкам вводити обмеження на виплату депозитів, термін яких закінчився.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій.

"Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження (щодо депозитів - ред.), термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти", - сказав Смолій.

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Також Смолій зазначив, що НБУ не буде запроваджувати обмеження на роботу банківської системи.

Як повідомлялось, за підсумками першого місяця 2020 року збереглася тенденція зростання суми вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 лютого 2020 року фізособи (у т.ч. фізичні особи - підприємці) тримали в банках 487,3 млрд грн, що на 12,8 млрд грн більше, ніж на початок січня 2020 року. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року: вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).

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Все по темі:

НБУ, Нацбанк, Депозит, Яків Смолій.
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