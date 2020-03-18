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В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу

В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
19:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Нацбанк видаватиме готівку зі сховищ щоб знизити ймовірність зараження коронавірусом через банкноти.

Національний банк України розробив ряд заходів щодо зниження ризиків поширення коронавірусу при операціях з готівкою, згідно з якими видаватиме банкам гроші з власних сховищ.

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор прийматиме готівку від банків і видаватиме замість неї готівку зі своїх сховищ.

Перш за все видаватиметься готівка із запасів, сформованих до поширення коронавірусної інфекції в Україні, відтак - готівку, яка пройшла карантин.

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При цьому до 1 травня Нацбанк підкріплюватиме банки готівкою безкоштовно з урахуванням їх потреби щодо сум і кількості купюр.

В НБУ наголосили, що запаси готівки регулятора є достатніми для забезпечення потреб економіки країни, а готівка у сховищах якісна, придатна для обігу і опрацьована автоматизовано за допомогою спеціальних високошвидкісних машин.

Отриману від банків готівку Нацбанк зберігатиме окремо упродовж 14 днів, після чого проводитиме автоматизовану обробку банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для обороту, упаковуватимуться в пачки і термоусадочну плівку з обробкою при температурі 160 градусів за Цельсієм, що також сприятиме знищенню вірусу. У НБУ повідомили, що його працівники використовують дезінфікуючі засоби для обробки рук і поверхонь, а також інші засоби захисту.

Банкам Нацбанк рекомендував також забезпечити працівників, які здійснюють операції з готівкою, дезінфікуючими засобами для обробки рук і іншими засобами захисту, а також обробляти відділення банків, дезінфікувати касові вузли, сховища, операційні каси, місця відвідування клієнтів.

Крім того, в НБУ рекомендують дезінфікувати ультрафіолетовим світлом касети банкоматів, мішки для перевезення готівки, інкасаторські автомобілі, готівкові кошти і своєчасно вивозити зношену готівку.

"Бізнесу і громадянам слід скоротити контакти з готівкою. Для профілактики поширення коронавірусу Національний банк рекомендує населенню і бізнесу максимально перейти на безготівкові розрахунки", - відзначили в НБУ.

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Все по темі:

НБУ, Нацбанк, Карантин, Гроші, Коронавірус, Covid-19, Готівка.
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