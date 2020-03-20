Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30

Новини Бізнесу:Падіння цін на нафту почалося в січні, коли через спалах коронавірусу знизився попит на пальне.

Вартість нафти марки Brent перевищила позначку в $30 за барель вранці 20 березня.

На лондонській біржі ICE травневі ф'ючерси коштували $30,12, їх ціна зросла на 5,7%.

Травневі ф'ючерси WTI подорожчали на 5,4% до $27,39 за барель, пише "Ведомости".

Падіння цін на нафту почалося в січні, коли через спалах коронавірусу знизився попит на пальне.

На початку березня угода ОПЕК+ про обмеження видобутку нафти розвалилася, після чого і Росія, і Саудівська Аравія оголосила про намір наростити видобуток, а пізніше Ірак, Кувейт і ОАЕ також заявили, що готові продавати нафту зі знижками.