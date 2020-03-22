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Висвітлений список ліків та медобладнання, які ввозитимуться в Україну без мита

Висвітлений список ліків та медобладнання, які ввозитимуться в Україну без мита
12:18 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом.

До переліку ліків та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ, увійшли тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню зі зволожувачами, пересувні рентгени, парацетамол, інсулін, дезінфекційні засоби та інші.

Про це повідомляє Нова митниця у Facebook.

"Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом Covid-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ",- йдеться в повідомленні.

У цьому переліку, зокрема, є такі:

  • тести для діагностики Covid-19
  • апарати штучної вентиляції легенів
  • фібробронхоскопи
  • дозатори кисню зі зволожувачами
  • рентгенівські пересувні апарати
  • парацетамол
  • інсулін
  • лідокаїн
  • фуросемід
  • дезінфекційні засоби
  • респіратори
  • ларингоскопи
  • шприци
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидині
  • етанолові розчини

Зміни набувають чинності з моменту публікації в Урядовому кур’єрі та протягом наступних 3 місяців.

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Як повідомлялося, 18 березня Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) ", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 17 березня. Серед іншого, закон передбачає звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19 та контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

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MiTo, Ліки, Коронавірус, Медобладнання.
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