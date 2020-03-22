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На Донеччині у військовий шпиталь доставили 1 тисячу ПЛР-тестування (Фото)

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На Донеччині у військовий шпиталь доставили 1 тисячу ПЛР-тестування (Фото)
12:09 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новини України:Тести дозволяють знаходити вірус на ранній, безсимптомній, фазі, коли людина становить найбільшу небезпеку для оточуючих.

У військовий шпиталь на Донеччині доставили 1 тисячу наборів для ПЛР-тестування.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба фонду "Повернись живим".

"1000 наборів для ПЛР-тестування на коронавірус сьогодні, 22 березня, прибули до одного з військових шпиталів на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

У військовий шпиталь на Донеччині привезли тисячу ПЛР-тестів/Фото: Повернись живим, Facebook

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Тести дозволяють знаходити вірус на ранній, безсимптомній, фазі, коли людина становить найбільшу небезпеку для оточуючих. Протягом наступного тижня військовими медиками буде зібрано біологічний матеріал. За словами команди фонду, це буде перше в Україні масове превентивне тестування, зроблене з урахуванням досвіду інших країн.

Як повідомлялося, на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків.

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Військові, Коронавірус, Тест-системи, Шпиталь.
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